Mujer comparte truco para colocar las luces navideñas dar vueltas alrededor del árbol

Cualquier consejo para sumergir la casa en la atmosfera festiva puede ser de gran ayuda a pocos días de Navidad. Así, Tamara Weatherbee, una madre de tres hijos, decidió compartir con sus seguidores en TikTok un 'life hack' para colgar las luces navideñas sin tener que dar las vueltas alrededor del árbol.

"Si todavía está envolviendo sus luces alrededor de su árbol, entonces este video es para usted. Este truco de luces navideñas que aprendí el año pasado ha cambiado la forma en que coloco mis luces en mi árbol", dice el comentario que acompaña la publicación.

La mujer propone colocar las luces de un lado a otro, solamente en la parte visible del árbol, empezando por abajo. "Luego, tome su siguiente juego de luces y haga la siguiente sección comenzando en la parte superior (para que pueda enchufar las luces juntas)", señala la madre.

Weatherbee, que se autoconsidera "una fanática de Navidad" aseguró en recientes declaraciones a Fox News que fue ella misma quien inventó este método el año pasado para decorar con más facilidad los siete árboles que tiene en casa y no esperaba que su publicación obtuviera tanto éxito, indica RT.

"Me sorprendió la cantidad de gente que no conocía este truco", declaró la mujer. "Pensé que, dado que era una solución tan fácil, tal vez mucha gente lo sabía. Pero incluso algunos de mis amigos cercanos de este año dijeron '¿por qué no me dijiste esto antes de instalar mi árbol de Navidad?'", explicó Weatherbee.