Redacción Cultura.- Llegó diciembre y la temporada navideña comenzó. Las casas se llenan de decoraciones navideñas, empiezan a llegar las primeras cartas a Santa y "El burrito sabanero" comienza a sonar en los hogares latinos en Estados Unidos.



Se trata para muchos de la época del año más especial, sobre todo para los más pequeños que esperan con ansia que llegue el día de Navidad o, incluso, los hay que alargan la magia hasta el 5 de enero, cuando tradicionalmente llegan los Reyes Magos.



Pero estas fechas además de celebración de dar y recibir regalos, así como de estar en familia y amigos, también tienen datos curiosos recopilados por la Oficina del Censo de Estados Unidos:

7 datos curiosos sobre la navidad

1.- En 2019 había en todo el país un total de 515 establecimientos que fabricaban principalmente muñecas, juguetes y juegos. Solo en California había ese año 94 centros de producción a los que Santa llamó para que le ayudasen con su misión.



2.- El 15,1 % de lo que se facturó en las tiendas estadounidenses en diciembre de 2020 se destinó a juguetes, juegos y pasatiempos, mientras que la venta "online" ese mismo mes fue de 96.200 millones de dólares, la cifra estimada más alta de todo el año pasado.



3.- La Navidad es una época tan preciada en el país que varias de sus ciudades y pueblos llevan por nombre denominaciones tan festivas como Snowflake (Arizona), Santa Claus (Indiana), Polo Norte (Alaska) o incluso alguno en honor a los famosos renos de Santa, como Dasher (Georgia) y Rudolph (Wisconsin).



4.- Casi se podría decir que no hay Navidad sin adornos, y muchos de ellos vinieron de fuera, en concreto China. El valor de las importaciones estadounidenses de adornos navideños desde el gigante asiático fue de unos 2.600 millones en 2020, el 92% del total de este tipo de productos importados.



5.- Y si la decoración es importante, no lo es menos el "obligatorio" árbol de Navidad. Para darle luz y color, los estadounidenses importaron en 2020 por valor de 462 millones de dólares en esas pequeñas luces, y en esta ocasión no fue China sino Camboya el origen predominante, con el 60% del total.



6.- Si los hogares del país se gastaron millones de dólares en comprar luces para el árbol de Navidad procedentes del extranjero, el valor de las importaciones de las tradicionales velas cónicas fue todavía mayor y ascendió a 701 millones en 2020.



7.- Las ventas minoristas estimadas en los grandes almacenes del país en diciembre de 2020 fueron de 14.600 millones, una disminución del 20% frente a los 18.300 millones en diciembre de 2019 provocada por la pandemia y el auge del comercio electrónico.