Misterio de la biología: Gorilas dan show para adultos en el zoológico del Bronx 

NUEVA YORK.-Un par de gorilas dieron un espectáculo solo para adultos en el zoológico del Bronx en Nueva York.

El video de los mamíferos dándose placer oral se ha vuelto viral en las redes sociales y causado muchas preguntas en el mundo de la ciencia.

Según el portal TMZ, el hecho tuvo lugar el miércoles y, como puede ver su interacción comenzó bastante inocente.

Incluso provocó un "aww" de la multitud. Es decir, hasta que quedó claro lo que estaba pasando, no pretendía hacer ningún juego de palabras.

Los papás presenten taparon la cara de sus niños

Los padres que estaban presentes rápidamente apartaron la mirada de sus hijos, mientras las risas llenaban la sala de visitantes que miraban a estos gorilas simplemente tratando de vivir una vida lo más normal posible en un recinto.

Mientras tanto, otros se alejaban en medio de lo que estaba sucediendo, la persona que grababa no solo se acercó, sino que también hizo zoom en un punto.

"Me sorprendió y no tenía idea de que era un acto 'natural'", dijo el camarógrafo, que ha optado por permanecer en el anonimato, a The New York Post.

“Estaba en la exhibición de gorilas con mi hija y mi sobrina de 4 años… Mi esposa tuvo que permanecer fuera de la exhibición con mi hijo dormido, así que quería capturar muchos videos. Entonces sucedió esta magia", señaló.

Bonobos y la sexualidad

Por inusual que parezca la exhibición para muchos, los bonobos, una versión un poco más pequeña de un chimpancé, se han hecho conocidos por su comportamiento sexual.

The Post cita el libro Bonobos: A Forgotten Ape del coautor y primatólogo Frans de Waal, que afirma que esta especie de primates no solo practica el sexo oral y la masturbación mutua, sino que también exhibe fluidez sexual.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES