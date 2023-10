"Mi jefe sigue facturando pero yo no sigo cobrando”, Mesera se quiebra en video tras ingreso de 60 clientes a minutos del cierre

España.- Una joven empleada de una cafetería vivió un momento desafiante al final de su jornada laboral, que la llevó a derramar lágrimas de frustración en un video compartido en redes sociales. El clip fue difundido por la cuenta de Twitter “Soy Camarero” y se volvió viral.

La camarera, cuyo nombre no se menciona en el video, estaba trabajando en un establecimiento que cierra a la medianoche. Sin embargo, a tan solo diez minutos del cierre, un grupo de 60 clientes ingresó al local sin considerar las dificultades que esto le causaría.

Todos los que se llenáis la boca hablando de salud mental, espero que también habléis de respeto y empatía (...) A mí no me pagan ni un minuto extra de los que trabajo y tengo al lado a una cantina que cierra a las 4. La gente de aquí, que sabe que esta cafetería cierra a las 12, a las 11.50 han entrado 60 personas”, narró la trabajadora con lagrimas en los ojos.

En su emotivo testimonio, la trabajadora expresó su angustia, destacando que su empleo finaliza a la medianoche, a diferencia de una cantina cercana que tiene un horario más extenso. La joven se esforzó por comunicar a los clientes que el establecimiento estaba a punto de cerrar, pero su llamado fue ignorado.

“Les importa una mierd* que a mí nadie me paga las horas extras y que tengo una vida personal y mis propios problemas”, lamentó.

Esta situación no solo afectó su vida laboral, sino que también tuvo un impacto en su vida personal. La joven mencionó que el cierre de la cafetería no marcaba el final de su jornada, ya que aún debía realizar tareas adicionales como limpiar y hacer la caja.

Esas personas no tienen respeto ni empatía y se les olvida que detrás de la barra no es una máquina sino una persona. Porque mi jefe sigue facturando pero yo no sigo cobrando”, afirmó con tristeza.