Métodos para tener unas cejas más definidas

MÉXICO - Desde hace algunos años, las cejas naturales y pobladas son una de las tendencias que dominan el mundo del maquillaje y por si fuera poco, este tipo de cejas son el golden dream de las beauty addicted.

De esta obsesión de la belleza, han surgido una amplia gama de productos que han prometido darnos unas cejas que serán el objeto del deseo de las más fashionistas, pero seguramente no sabías que hay un producto en el tocador de tu baño que será de gan ayuda para este fin: el jabón.

Si no sabes de qué se trata, no tienes que preocuparte, pues aquí en De Última tenemos los mejores beauty tips para que tu maquillaje cambie y siempre te veas fabulosa. Así que no dejes de leer.

¿Qué son las Soap Brows?

Las Soap Brows, es uno de los secretos mejor guardados de las celebridades para mantener unas cejas de ensueño, además, esta tendencia surge con la obsesión que las cejas de Cara Delevingne nos provocó al verlas por primera vez.

Esta beauty trend, mantiene unas cejas naturales y pobladas, pero sin que parezcan demasiado producidas y solamente requieres una barra de jabón y tu cepillo para cejas.

¿Qué necesitas para aplicar esta tendencia?

Para usar este beauty tip en tu makeup ocuparás una barra de jabón que de preferencia sea transparente, esto para que no se quede ningún rastro de jabón en tu rostro. También requerirás una brocha o cepillo para cejas de cerdas firmes y resistentes, pues con uno muy delgado no podrás dar este efecto.

Para usarlo solo debes mojar un cepillo y pasarlo por el jabón, luego tienes que peinar tus cejas hacia arriba para que den el efecto de ser más gruesas y pobladas. Terminando este paso puedes maquillarlas o dejarlas así al natural. El punto aquí es que te sientas cómoda con tu nuevo look.



Recuerda lavar tu cepillo, ya que no se debe quedar con residuos de jabón, para esto puedes optar tus manos o una brocha y debes de hacerlos con mucho cuidado para que no le retires las cerdas del cepillo.

También es importante que consideres consultar al dermatólogo si llegas a tener una reacción con el jabón y nunca está de más decirte que si notas algo raro, no lo apliques en tu carita.