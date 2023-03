Mejores consejos para triunfar en TikTok

HERMOSILLO, Sonora.- La plataforma China, TikTok sin duda se ha convertido en una de las redes sociales más importantes del mundo y es que ha ganado usuarios de forma acelerada y jóvenes en su mayoría.

Por ello, si deseas crear vídeos que tengan impacto en dicha plataforma, hay algunas cosas que debes tener en cuenta.

Foto: Captura de pantalla.

Calendario de publicaciones

Es muy relevante tener claro el número de videos subidos que harás a la plataforma. Lo ideal sería uno por día, pues así es más sencillo que logres impactar en lo que publicas.

Los vídeos de calidad y, siempre, con buen sonido

La calidad de las creaciones tiene que ser buena, y no hablamos exclusivamente de la resolución. Debes trabajar lo suficiente para que la luminosidad sea adecuada (algo oscuro se acaba por no ver) y, además, no debe dar la sensación de ser algo que se ha hecho para cumplir. Intenta ser lo más profesional posible.

Interacción.

Debes ser activo en la red social, si no es así, acabarás siendo paso de la intrascendencia. Además, el algoritmo de TikTok premia esto, por lo que no dudes en responder a lo que se te pregunta.

Hacer tutoriales

Se ha demostrado que este tipo de creaciones suele triunfar. Por lo tanto, si eres experto en algo, no dudes en mostrarlo en tus vídeos y, además, en enseñar a todos a conseguir seguir tus pasos.

