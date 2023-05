Madre nombra a su hija en honor a su bocadillo favorito y genera polémica

MÉXICO.- La emoción que produce la llegada de un bebé es indescriptible para cualquier madre primeriza, y parte de la preparación para su llegada implica la elección del nombre perfecto para el nuevo miembro de la familia. Sin embargo, difícilmente se espera que alguien decida nombrar a su hija en honor a su bocadillo favorito, lo cual fue lo que hizo Chantel Schnider en Estados Unidos.

Madre primeriza nombra a su bebé como pepinillo por ser su comida favorita:

Según informes, Schnider ya tenía en mente el nombre para su futura hija desde el momento en que descubrió que estaba embarazada, asegurando que su bocadillo favorito era "Pickle" (Pepinillo, en español). A pesar de las críticas que ha recibido en línea la decisión de la madre de nombrar a un ser humano en honor a una verdura, Schnider se mantiene firme en su elección.

"Me van a odiar por su nombre", dijo Schnider en una entrevista. "Pero al menos no es una fruta. Y también podemos llamarla 'Kaley'". En su defensa, Schnider también explicó que el nombre de una persona no define quién es y que su hija tendrá la libertad de cambiar su nombre en el futuro si no le gusta.

Su decisión genera tremendo debate a favor y en contra del nombre a su bebé:

Los comentarios de los cibernautas han sido variados. Algunos aplauden la originalidad de Schnider, mientras que otros opinan que es una decisión irresponsable que solo causará a su hija problemas en el futuro. Sin embargo, Schnider parece estar tranquila con su elección y espera poder nutrir a su hija con la misma pasión que tiene por su bocadillo favorito.

Cabe destacar que en el mundo de las celebridades ha habido casos similares, como la actriz Gwyneth Paltrow, quien nombró a su hija "Apple" (manzana, en español) en 2004. En cualquier caso, queda por verse cómo se desarrollará la vida de la pequeña Kale Schnider en un futuro.

