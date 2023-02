Madre implementa dieta vegana en su bebé y lo deja dormir libremente, siguiendo "sueño intuitivo"

ESTADOS UNIDOS.- Alice, una madre de originaria de Estados Unidos, quien se ha dado a conocer por publicar videos sobre sus métodos de crianza liberal o alternativa, actuando "lo más natural posible" ha generado un nuevo debate.

Señaló que entre sus métodos se encuentra el alimentar a su bebé con comida orgánica y permitirle dormir libremente cuanto él así lo quiera.

"Sueño intuitivo"

Según explicó, la joven sigue un método de "sueño intuitivo", el cual consiste en no condicionarle sus horas de sueño de forma específica, es decir, no imponerle cuándo debe o no dormir. Además, tanto ella como su esposo Caleb se duermen cuando ellos deseen, lo cual usualmente ronda entre las 12:00 p.m. y las 3:00 a.m.

La dieta del bebé fue algo que también llamó la atención de los usuarios en TikTok, debido a que alimenta a Fern con comida vegana como algas, peras, cecina de frutas, pretzels, aguacate en pan de masa fermentada, panecillos y postres de helado con chocolate vegano.

Estos temas provocaron gran debate en redes sociales, ofreciéndole a Alice varias perspectivas respecto a su método de crianza, sobre todo, las posibles repercusiones que podría generar.

¿Alguna vez temiste que se lastime o se meta en algo cuando tú y tu esposo están durmiendo?”, escribió un usuario.

¿Qué hace el bebé cuando tú y papá están durmiendo?”, la cuestionó otro.

