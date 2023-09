Madre hace broma a su hijo ante falsa noticia de la muerte de Messi; así fue su reacción

HERMOSILLO, SON. - Un niño vivió un emocionante y conmovedor momento mientras jugaba con su balón en la sala de su casa, cuando su madre decidió hacerle una broma sobre la supuesta muerte del legendario futbolista Lionel Messi. La reacción del pequeño se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, alcanzando más de 20 millones de reproducciones.

El niño se encontraba concentrado en su juego cuando su madre, con un semblante serio, comenzó a leer una supuesta noticia en su teléfono. Con voz tranquila, la mujer anunció: "Messi muere a los 36 años". El niño, sorprendido y confundido, dejó de jugar y comenzó a prestar atención a lo que su madre estaba diciendo.



Así reaccionó



Una persona cercana al niño preguntó de inmediato: "¿Es en serio?, ¿de qué murió?". La madre respondió, manteniendo la mentira: "Dice que, en su casa, estoy leyendo la nota". El pequeño seguía sin moverse, visiblemente afectado por la noticia que acababa de escuchar.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando una de las personas presentes le dijo al niño: "No llores, no era tu papá, ¿para qué lloras?". En ese momento, el niño no pudo contener sus emociones y estalló en lágrimas, mostrando la profunda tristeza que la noticia había causado en él.

Luego del conmovedor momento, la madre reveló que todo había sido una broma y que Messi estaba a salvo. A pesar de esta aclaración, no se publicó una segunda reacción del niño al enterarse de que la noticia era falsa.