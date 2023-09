“Yo no miro, respeto al capitán” Seguidores de Messi muestran respeto a su esposa en redes sociales

Rosario, Argentina – Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, ha conseguido que su perfil de Instagram sea un espacio donde la admiración y el respeto florecen. A diferencia de muchos otras influencers, Antonela no solo es reconocida por su belleza, sino también por la notable muestra de cortesía y respeto que recibe de sus seguidores, en su mayoría varones, hacia su relación con el renombrado futbolista argentino.

¿Cómo se conocieron Antonela Rocuzzo y Lionel Messi?

La conmovedora historia de amor entre Antonela y Messi comenzó en su infancia. A la temprana edad de siete años, sus caminos se cruzaron gracias a que Antonela era prima de Lucas Scaglia, un cercano amigo del futbolista en ese entonces.

De acuerdo con el reporte de CNN Español, en ese instante, el joven argentino ya sobresalía en las divisiones juveniles del Club Newell's, que es uno de los equipos más prominentes en Rosario, su lugar de nacimiento.

No obstante, a los 12 años, Messi se distanció de este grupo de amigos para concentrarse en su carrera como futbolista profesional en Barcelona, España.

A pesar de la distancia y el tiempo que pasó sin verse, el destino tenía reservado un reencuentro significativo para esta pareja. En el año 2009, después de una serie de circunstancias fortuitas, Antonela y Lionel reavivaron su conexión y comenzaron una relación amorosa. La primera imagen pública de la pareja como novios se reveló durante el Carnaval de Sitges, seguida de otras apariciones conjuntas en lugares emblemáticos como Ibiza, Río de Janeiro y Disneylandia. Antonela finalmente decidió trasladarse a Barcelona para compartir su vida con Messi.

En palabras del propio Messi en una entrevista con Sport:

Nos conocemos hace muchísimo tiempo, me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme a cada momento y sobre todo en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor y es una compañera espectacular"



Dos años después de su reencuentro, llegó al mundo su primer hijo, Thiago, y en 2015 nació Mateo. En 2017, la pareja decidió formalizar su relación en una boda que se convirtió en un evento inolvidable en Rosario, la ciudad natal de ambos. En 2018, su familia creció con el nacimiento de su tercer hijo, Ciro.

¿A qué se dedica la esposa de Messi?

De acuerdo al medio El Financiero, Antonela Rocuzzo, nacida el 26 de febrero de 1988, cuenta con 34 años de edad. Es hija de José Rocuzzo y Patricia Blanco, quienes son propietarios de un supermercado. Antonela es la segunda de tres hermanas y se formó en Odontología en la Universidad del Rosario. Además, se matriculó en la licenciatura de Comunicación Social, aunque solo cursó un año de dicha carrera.

En la actualidad, Antonela se ha convertido en una influyente figura en las redes sociales, acumulando más de 36.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. A pesar de participar en campañas promocionales con marcas, gran parte de su perfil se enfoca en compartir aspectos de su vida personal y sus pasatiempos junto a su familia.

Usuarios en redes sociales muestran su respeto hacia ella

En un gesto de respeto hacia Antonela como la esposa del capitán de la selección argentina, los seguidores de sus redes sociales, especialmente los hombres, han adoptado una actitud de respeto al comentar en sus fotos. Los comentarios elogian su belleza y figura, pero también enfatizan la importancia de tratar con respeto y cortesía a todas las mujeres.

“Like si respetas a la mujer del Capi”, “Hay códigos de hombres, pero también hay códigos de caballeros”, “A ella no se le mira, muchachos”, “Yo no miro, respeto al capitán”, “¿No les pasa que no quieren darle like porque sienten que traicionan a Messi? Porque a mí sí”

Creo que es la mujer más respetada por todos los hombres”, "Yo creo que todas las mujeres, casadas o no casadas, deberían ser tratadas como Antonella", opinan algunos.

