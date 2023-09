Madre australiana pone a prueba el Registro Civil de su ciudad y nombra a su hijo 'Metanfetamina' por accidente

Australia.- La periodista australiana Kirsten Drysdale, conocida por su trabajo en el medio de comunicación "ABCTV", ha puesto a prueba los límites del sistema de registro civil de Australia. Su experimento, realizado como parte de su trabajo en el canal de televisión local, buscaba explorar cómo reaccionaría el sistema ante una solicitud de nombre poco convencional. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos sorprendidos.

Drysdale decidió registrar a su hijo con un nombre completamente inusual: "Methamphetamine Rules" (en español, "Las Reglas de la Metanfetamina"). Contrariamente a las expectativas, el sistema de registro civil no objetó en absoluto y aceptó el nombre sin titubear. Para sorpresa de Drysdale, recibió un documento oficial que certificaba el nombre, dejándola perpleja. Esta situación surrealista fue compartida por la periodista, y la historia detrás de esta insólita decisión comenzó a raíz de una pregunta de la audiencia: "¿Cómo puedo legalmente nombrar a mi bebé?".

Pensamos que seguramente sería rechazado. No sé cómo pasó", comentó Kirsten Drysdale

Afortunadamente, este peculiar episodio tiene un final feliz, especialmente para el pequeño involucrado. El registro civil admitió que se trató de un error provocado por los procesos automáticos de su página web y prometió reforzar su protocolo en línea para evitar futuros problemas de esta índole. Esto significa que Kirsten Drysdale tendrá la oportunidad de renombrar a su hijo.

Usuarios en redes sociales atacan a la periodista por su experimento

Mientras lo sucedido con Kirsten provocó asombro, diversión y viralidad en redes sociales, algunos usuarios se han sentido molestos y han cuestionado su experimento. Han tachado a la periodista como poco profesional, además de ser una madre irresponsable.

“Esto es totalmente repugnante. Para aquellas familias, hermanos, hijos e hijas que tienen una adicción. No puedo creer que esto fuera siquiera digno de noticia. Deberías de estar avergonzado . No puedo creer que un asunto de actualidad tenga siquiera interés periodístico. Has visto la destrucción que esta droga le hace a nuestras comunidades y nuestras familias. Mal periodismo en todas sus formas.” “Es terrible usar a un niño así porque incluso después de cambiar el nombre permanecerá en el reverso de su certificado de nacimiento de por vida como el nombre anterior. Si quisieras hacer un experimento con el nombre, deberías haber cambiado tu propio nombre en lugar de usar el de tu hijo de esta manera.”, dicen algunos usuarios.



