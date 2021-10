Luego de regresar cartera perdida, mujer rechaza recompensa y pide ayuda para encontrar trabajo

En LinkedIn se volvió viral una publicación de Yamily Villagómez, quien compartió que hace varios días se le perdió su cartera pero afortunadamente una mujer la recuperó y se la entregó, aunque al ofrecerte una recompensa en efectivo, ésta la rechazó y mejor le pidió ayuda para encontrar trabajo, indica Milenio.

"El día de ayer pedí un Uber y, al salirme, se me cayó mi cartera con toda mi quincena en efectivo. Le llamé al Uber pero no la tenía", contó Yamily.

"A los 10 minutos me llegó una solicitud de mensaje de Vere, que se encontró mi cartera y me pasó su dirección para ir por ella. Al recogerla le agradecí mucho porque una en un millón hace esto. Me la regresó intacta", agregó.

Luego, la tatuadora dijo que quiso recompensar a Vere con algo de efectivo, "pero me dijo que mejor le ayudara a conseguir trabajo que perdió por la pandemia. Lleva meses buscando trabajo y tiene una nena que saca adelante".

Te puede interesar: Joven se hace viral por su talento a la hora de hacer aretes

"Se dedica al área de asistente, administración. Por favor compartan para apoyarla y ayudarle a conseguir trabajo porque se merece esto y más. Compartamos para que alguien que lo lea pueda ayudar a Vere a conseguir trabajo", enfatizó Villagómez.

Por último, la usuaria de LinkedIn dejó el correo y número de Vere para facilitar su búsqueda de chamba: kaanver7@hotmail.com y teléfono: 5543600380.

Dicha publicación de inmediato se volvió viral en la red social, donde otros internautas comentaron cosas positivas, por ejemplo:

"Esta chica es una joya. Voy a intentar pedir una entrevista en una gran empresa que busca talento", "Emotiva historia, pero más emotivo es ver la cantidad de personas comentando distintas formas en querer ayudar" y "Un placer conocer gente así".