Lucha contra caimán para salvar a su perro

Un hombre de nombre Mike McCoy no dudo en enfrentarse contra un caimán con el objetivo de rescatar a su perro de raza labrador de ocho meses, de nombre Jake, los hechos ocurrieron en en la localidad de Holiday, en el estado de Florida.

El can se alejó unos metros hacia unos arbustos cercanos a un estanque mientras daban un paseo por el parque, cuando de forma sorpresiva un caimán atacó a su mascota y la arrastró hacia el agua.

Al percatarse de lo ocurrido, McCoy no dudó en saltar al estanque y enfrentarse al depredador , gracias a algunos consejos que había leído previamente sobre ataques de caimanes supo lo que debía hacer, por lo que presionó su pulgar contra el ojo del reptil y trató de sacarlo del agua para impedir que escapara antes de que su cachorro pudiera liberarse, publica ABC.



"Si no hubiera recordado lo que leí sobre los caimanes, no habría sido capaz de responder tan rápidamente para ayudar a Jake. Solo porque sabía lo que estaba haciendo me sentí confiado para luchar contra el caimán", señaló el hombre.

Tras el heroico rescate, McCoy terminó con mordeduras en ambas manos, por lo que recibió algunos puntos de sutura.

Del mismo modo, el can resultó con varias heridas en su cuerpo, pero al igual que las de su amo no fueron graves.