Los mejores memes virales del regreso a clases presenciales 2021

Hoy regresaron a clases presenciales miles de estudiantes en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, dando inicio al ciclo escolar 2021-2022. Esto a pesar de la pandemia por coronavirus, covid-19 y de que algunos optaran por seguir en las clases en línea –o de forma híbrida– para evitar contagios.

Como es común, las redes sociales se llenaron de comentarios y memes en reacción a la iniciativa de las autoridades educativas para que los niños, niñas y adolescentes regresaran a las aulas, indica Milenio.

Y es que la noticia sobre esta decisión educativa dividió opiniones entre los padres de familia, alumnos y profesores, pues algunos consideran que el regreso es peligroso por la pandemia de covid-19; mientras que otros consideran que es lo mejor después de meses de encierro.

Por ello, en medio de las medidas sanitarias que aseguran tener las escuelas de los distintos niveles educativos, los internautas han depositado su creatividad sobre el tema con divertidos y ácidos memes.

Y es que a pesar de que este regreso a clases, de acuerdo con las autoridades educativas del país, se daría con medidas para evitar los contagios y de forma opcional -sobre asistir a clases presenciales o en línea- en redes sociales hay múltiples comentarios de críticas a esta decisión, ya que la ola de contagios por covid-19 en México continúa.

Estados que no regresarán a las aulas

Estados que no regresarán a las aulas Inicialmente, dos estados decidieron no retomar clases presenciales puesto que consideran que sus condiciones no permiten brindar seguridad para la comunidad educativa, tanto alumnos como docentes.Baja California Sur prevé iniciar clases de manera presencial y a distancia el 13 de septiembre.

En tanto, en Michoacán, el repunte de casos de coronavirus pone en riesgo a la comunidad educativa, por lo que las autoridades determinaron que más de 11 mil escuelas permanecerán cerradas en los 113 municipios de la entidad.

Mejores memes virales sobre el regreso a clases presenciales

Entre los memes que realizaron para abordar este tema, algunos criticaron a las autoridades educativas, otros ejemplificaron cómo se verían los niños, niñas y adolescentes en su regreso a clases, así como quienes criticaron a los padres de familia por enviar a sus hijos a las escuela.

¿Crees que era justo el regreso a clases presenciales? ¿No había razón para que las autoridades pidieran el regreso a clases? ¿Es culpa de los padres de familia? ¿No fue una buena decisión?

Aquí te dejamos los mejores memes de este regreso a clases presenciales:

El Coronavirus dando la bienvenida a los estudiantes en su regreso a clases #ClasesPresenciales #RegresoAClases2021 #COVID19 pic.twitter.com/QfsNCcbENl — davo (@davono) August 30, 2021

Que la fuerza los acompañe a lo que regresan presencial#RegresoAClases2021 pic.twitter.com/ilz5TsOl0v — �������������� Gatortus �������������� (@Gatortus1) August 30, 2021

Yo en el antro pensando lo peligroso que es volver a clases presenciales pic.twitter.com/ZZGa2t4RNg — BabyGirl (@iBabyGirlOf) August 27, 2021 Es un meme, pero es la realidad del transporte en Querétaro. ¿Listos para el regreso a clases? pic.twitter.com/nYy0NbQy7f — Allan Pacheco (@allan_palooza) August 20, 2021