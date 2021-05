Profesor arregla computadoras para regalarlas a alumnos

TIJUANA, B.C.- Edgar Cárdenas, profesor de Inglés, se percató que algunos de sus alumnos tenían problemas para entregar tareas o acceder a clases en línea porque no todos contaban con computadora.

Decidió poner manos a la obra y emprender un proyecto de arreglar computadoras para poder regalarlas a alumnos que son responsables y quieren continuar estudiando.

“Todo comenzó por estar en clases en línea, la tarea era hacer una presentación de powerpoint y una alumna me la mandó a mano, la coloreo y me mandó un mensaje con la tarea, la adjunto como foto y me puso: disculpe maestro pero no cuento con computadora, estoy cumpliendo con la tarea, pero no tengo computadora”, recordó.

El mismo arregla los equipos de cómputo.

“A mi me pareció muy responsable de su parte que lo hiciera sin tener la herramienta, así que yo le contesté que no se preocupara, que le iba a dar una que tenía”, contó Edgar.

El docente tomó una computadora vieja, pero funcional, hizo los arreglos necesarios para que pudiera ser utilizada por la estudiante y se la entregó.

A partir de esa entrega, se le ocurrió pedir ayuda en Facebook para colectar más computadoras y así ayudar a más jóvenes que toman clases desde celulares.

La publicación fue muy popular y hasta el momento ha logrado beneficiar a cerca de diez alumnos.

Edgar compartió que han sido alrededor de 10 los jóvenes beneficiados con este proyecto, y expresó que le encantaría poder motivar a otros docentes para que hicieran lo mismo con sus alumnos.

“Espero que otras personas también lo hagan, eso es lo que busco, no quiero ser el protagonista, quiero poner el ejemplo de que se puede hacer y también me gustaría que las escuelas pudieran ponerlo como un taller, que las personas puedan ir dejar computadoras viejas y que los alumnos aprendan a arreglarlas”, expresó.

Para contactarlo o donar equipo puedes mandar mensaje al número de teléfono 664 235 50 66.

El proyecto de Edgar aún no tiene nombre, por lo que pide a la comunidad le ayuden a elegir uno.