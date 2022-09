Lo mandaron por verduras y regreso con el álbum del mundial

Este 24 de agosto se lanzó oficialmente el Panini Qatar 2022, tanto grandes como chicos han creado furor por querer adquirir este ejemplar.

Con respecto a esto mismo, hace poco se volvió viral en TikTok un video donde se puede ver a un hombre de Argentina muy feliz con su álbum en manos pero sin el encargo de su mujer.

“Alberto, ¿Y las verduras? Era papa, cebolla, banana”, le reclamó la mujer en el video que publicó en TikTok. “¿Cuántos años tenés, Alberto? 38 años”, agregó después.

Pero no fue todo

El fanático no solo adquirió el álbum, sino que también se compró unas cuantas figuritas. “Pasa que cuando era chico no me alcanzaba para comprar, pero ahora tengo plata y me puedo comprar”, fue la respuesta de Alberto.

Sin verduras pero feliz

Este video fue publicado el último jueves y ya supera los más de dos millones de reproducciones. Miles de usuarios respaldaron a este hombre, él se mostraba sumamente feliz de tener este álbum en sus manos.

“Alberto prefirió ser feliz”

“Todos somos Alberto”

“Qué bueno es ser un niño, no importa la edad”

En un video posterior, la usuaria reveló que su pareja pudo comprar las verduras, mientras era grabado picando cebolla. “Porque el quiosco se había quedado sin figuritas, eh”, dijo entre bromas Alberto.

