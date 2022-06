Le lleva serenata a su esposa hasta el cuarto luego de irse de fiesta

TikTok sigue dando de qué hablar con los múltiples videos de diferentes temas -que van desde informativo hasta de entretenimiento–. Uno de ellos, que recién se ha hecho viral fue el de una mujer de Culiacán que mostró cómo su pareja le llevó serenata con banda, luego de que llegara tarde a su casa por irse de fiesta.

Fue a través de TikTok –de la cuenta @pia.quintero– en donde se hizo público el caso, en el que narró lo que le pasó.

De acuerdo con su testimonio, ella estaba dormida cuando su esposo llegó de madrugada por andar de fiesta y la despertó con banda hasta su cuarto:

“Todavía se va a tomar el sin vergüenza, viene y me despierta de madrugada con la banda en mi cuarto”, escribió la mujer en el video viral.

En las imágenes se puede observar que tocan con energía en la habitación de la mujer, mientras que su pareja se ríe y grababa su reacción con el teléfono, indica Milenio.

El video ya tiene alrededor de 3 millones de vistas, likes y divertidos comentarios:

“Qué hermoso, lo importante es que no se olvidó de ti”; “Esa sí son sorpresas”; “Ay, yo quiero algo así”; “A mí no más me despertaba para pedirme cena”; “Yo estaría feliz, me pongo a bailar”; “Ella ya ganó en la vida”; “Amiga, dónde lo conseguiste”, se lee en los comentarios.