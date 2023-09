Le hicieron creer a su sobrina que se comieron a su gallina

La reacción de una niña ante una broma en la que le hicieron creer que habían cocinado a su gallina se volvió viral en las redes sociales después de que su tío subiera el video a su cuenta de TikTok (@comediaconhistorias). El video lleva por título:

El tío explica al comienzo del clip que su sobrina adora a su gallina y la trata como si fuera una mascota, incluso pasan tiempo juntas viendo películas, jugando e incluso la baña . Por esta razón, decidieron gastarle una pequeña broma haciéndole creer que se habían comido a su querida gallina Lucy.

En la grabación, vemos a todos sentados comiendo , mientras tanto el tío de la niña menciona que él no suele comer gallina, pero reconoce que tiene buen sabor. La mamá de la niña dice que la probará la carne. Luego, el tío comenta que el sabor de la carne de gallina se debe a que el ave estaba feliz, y en ese momento, la mamá dice: "Comió bastante maicito la Lucy"

Y la niña le responde: ”¿Cómo que Lucy?”

Su mamá le contesta : ”¿Qué no le diste de comer a la Lucy?.”

La reacción fue tan sorprendente para la pequeña, pues no lo podía creer que lo que estaba comiendo era su gallina Lucy. hasta estuvo a punto de llorar, al saber esto ya no quería comer.

”No pudiste cocinar otra cosa”, le dice la pequeña su madre.

¡Mi gallina Lucy no!, como me la voy a comer”.

En un segundo video sus familiares le dice que no es cierto que era una broma y para ello le traen a su gallina Lucy, que estaba escondida.

La publicación de los videos ya acumula miles de reproducciones y comentarios entre los que destacan.

Mi mamá me hizo lo mismo con mi pollo y cuando dejé de llorar me dio hambre y me lo comí”