TikTok: Loro se vuelve viral tras declararse fan de Karol G

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral en TikTok un divertido loro en donde se declara fan de la cantante colombiana Karol G y enamoró a los usuarios.

Mediante la cuenta @lora_prodigio se puede ver al loro cantando algunos de los éxitos más conocidos de la cantante urbana.

”¿Qué vamos a cantar?”, le cuestiona su dueña, a lo que el curioso animal no duda en responder mencionando temas como Provenza, Tusa y Punto G.

El video fue principalmente subido a TikTok y ha tenido réplica en varias plataformas como Facebook e Instagram.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención en redes sociales y cuenta con más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios, algunos desatando sus destrezas para cantar y otros criticando los gustos musicales de su dueño.

"Si sabe de música me encanta”, “Es lo mejor de TikTok, me hace el día", "me veo todos los videos de lora es demasiado inteligente, es que le dedicas mucho tiempo y les hablas mucho", "Es fan a Karol g”, son algunos de los comentarios que se leen.