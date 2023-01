Ladrones roban la casa de un perro, se arrepienten y la devuelven con una disculpa

Un hecho inusual ocurrió en un barrio de Quito, Capital de Ecuador, cuando se produjo el robo de la casa de un perro callejero conocido por el vecindario.

Los vecinos de la zona se percataron de esto luego de que no vieran la casa del perro, además que el robo quedó captado por una cámara de seguridad, donde se registró como dos sujetos bajan de un vehículo en plena noche y hurtan la estructura.

Al parecer, por el contexto en el que sucedieron los hechos, los ladrones planearon el robo con antelación, por lo que aprovecharon que el can se encontraba caminando por el área para llevar acabo el delito.

“La casa estaba empotrada en el piso y la pared con tornillos. Los sacaron para robarse la vivienda”, dijo una vecina identificada como Carolina Arcos en conversación con el medio Ecuavisa.

La mujer cuenta que, el perro fue abandonado hace algunos años en la zona. Desde ahí el can llamó la atención de los vecinos, ganandose el cariño de las personas que se encuentran en la zona, quienes cuidan y alimentan al perro.

Manchas se encontraba durmiendo en plena calle, bajo la lluvia y el sol, por lo que vecinos hicieron una cooperación para comprarle una pequeña casa de madera al can.

Los ladrones támbien se conmovieron

El video donde se puede ver el hurto de la casa del perro, fue subido a redes sociales para denunciar el acto, lo que conmovió a los usuarios en redes sociales. Luego de esto, al parecer la historia llegó a los mismos ladrones, que después de enterarse que dejaron sin hogar a un perro de la calle, devolvieron la estructura en plena madrugada junto a una nota.

“¡Perdón! No creímos que tenía dueño porque no vimos al perrito y quisimos darle a un perro que no tiene casa y vive más abajo. Vamos a venir a darle comida al perrito. No quisimos hacerle daño. Perdón”, decía el mensaje dejado en la entrada a la casa de Manchas.

Alto índice de criminalidad en la zona

Según el medio, El Comercio de Ecuador, han sido en muchas ocasiones donde los los vecinos han sido victimas de la delincuencia.

Maria Agustina, una vecina de la zona, asegura que sin importar la hora, si es a plena luz del día o de noche, muchas motos recorren el área y suelen asaltar a los transeúntes.