Pareja gay es agredida por una señora afuera de una iglesia: 'Es un acto de Satanás'

Una pareja de la comunidad LGBT fue agredida por una mujer afuera de una iglesia, este hecho sucedió en la vía publica mientras estaban juntos, la señora llegó incluso al punto de solicitar a un policia y llamar al 911, numero para atender llamadas de emergencia.

De acuerdo a lo que cuenta Mau Alva a través de Twitter, el y su novio pasaban tiempo de calidad juntos, cuando de un momento a otro, se acercó una señora, quien comenzó a decirles que su comportamiento iba en contra de las leyes.

Te puede interesar: Mujer danesa se sorprende al descubrir que el chicharron en México, en su país es platillo de lujo

"Ser LGBTTTIQA+ en provincia es: Que una señora marque al 911 (acto ilegal, porque no representa una emergencia) para reportar a una pareja gay que se está abrazando en un espacio público", denunció Mau.

Mau hizo su denuncia a través de Twitter junto al video donde se muestra a la mujer agrediendo a el y su pareja, realizando los comentarios homófobicos que hizo en su contra, todo esto mientras ellos mantenian su postura sin responder a las hostilidades de la mujer.

"Pues que se retiren nada más, allá al hotel o a la calle, hay tanto jardín que ya hizo aquí el gobernador y quieren estar aquí dentro en la casa de Dios", dice la mujer al principio de la grabación, previo a exigir la presencia de la Policía Municipal.

"Es propiedad privada y no queremos que ellos estén aquí en este lugar de la casa del señor [...] Entonces ellos sí pueden entrar aquí a hacer sus actos inmorales, si no se ha aprobado la ley. Yo soy de provida y no se ha aprobado.

Ser LGBTTTIQA+ en provincia es:

Que una señora marque al 911 (acto ilegal, porque no representa una emergencia) para reportar a una pareja gay que se está abrazando en un ESPACIO PÚBLICO pic.twitter.com/ohHinhFpz4 — Mau Alva (@MauAlvaS) January 7, 2023

Estos fueron algunos de los comentarios homófobicos que quedaron registrados.

"Estamos luchando contra esto, esto es de Satanás", se oye al finalizar el video.

El clip ya cuenta con más de 1 millon de reproducciones y recibió comentarios donde los usuarios demuestran estar en contra del acto realizado por la señora.

"La deberían de multar por estar desperdiciando recursos del estado en sus tonterías" comenta uno de los usuarios a través de Twitter.