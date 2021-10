La adoptaron hace 26 años, encontró a su madre biológica en Facebook

Constanza Di Leandro vive en Buenos Aires, pero nació en Tucumán (Argentina). Al principio, sólo sabía algunos datos sobre sus padres biológicos pero nunca supo exactamente quiénes fueron sus padres. 26 años más tarde, gracias a Facebook, logró contactar y conocer a su familia biológica.

Una de las historias más conmovedoras en Facebook se dio a conocer gracias a las redes sociales, pues Constanza acudió a grupos en la red social como 'Mi Identidad - Argentina' o 'DONDE ESTAS?' o 'DONDE ESTAS ?? TUCUMÁN' para saber un poco más sobre su árbol genealógico biológico.

"Busco mi identidad, tengo 26 años. Nací en Tucumán (creo que San Miguel de Tucumán) entre el 25 y 27 de Septiembre de 1994. Los únicos datos que tengo son que el contacto para la adopción fue hecho entre Daniel y su empleada doméstica Marta quien lo contacto con mi madre biológica. Fui entregada en San Miguel de Tucumán en la esquina de La Rioja y Lavalle a Daniel y Alfredo mi padre adoptivo. Ella vestía campera negra y jean azul", era lo que sabía Constanza y compartía en redes.

"Si alguien puede colaborar con la búsqueda o tiene alguna información sería de mucha ayuda. Mi intención no es cuestionar, juzgar, ni saber el motivo. Sólo necesito conocer mis raíces e identidad para conocer mi verdadera historia. Seria de mucha ayuda si pueden compartir la publicación, gracias", solicitaba en Facebook.

De acuerdo con Crónica de Argentina, ella se enteró a los 6 años de que su madre no era la biológica, después de que le explicaran cómo nacen los bebés en la escuela.

“Todos hablaban de cómo habían salido de la panza de sus mamas, y nunca había visto una foto de esas en mi casa. Le pedí a mi madre que me la mostrara, me miró fijo y me respondió 'no saliste de ahí'", dijo Constanza a Crónica.

Cuando tenía 9 años, se enteró que sus padres, Alfredo y Leticia, la habían adoptado de bebé, pero no sabía más sobre la historia de su nacimiento. Además, pese a que estuvo llena de amor, siempre hubo claroscuros sobre su vida, indeica Milenio.

“Nunca me quisieron contar de qué forma me adoptaron, ni porque lo hicieron bajo qué circunstancias. Crecí en una casa llena de amor, cariño aunque sin comunicación. Mi origen era un tema tabú”, recupera el portal.

Eso la llevó a tener dos intentos de suicidio durante su vida: el primero a los 10 años y el segundo a los 16. Fue por ello que, frustrada, tuvo que tomar terapia durante mucho tiempo.

Por si esto fuera poco, Leticia y Alfredo murieron por cáncer en la lengua y garganta respectivamente, en fechas cercanas hace año y medio. “Fueron los mejores papás del mundo, recibí mucho amor, y cariño, independientemente de que jamás pusieron contarme que sucedió. Con el tiempo entendí que tal vez tenían miedo”, reaccionó Constanza.

Fue así como su prima Julieta le ayudó en la búsqueda, con la finalidad de esclarecer más sobre su pasado, pues sólo sabía lo poco que, entre lágrimas, le habían dicho sus padres. Facebook fue su vía para buscar... y al mismo tiempo, también fue la forma en que descubrió todo.

La gran sorpresa llegó para ella, y tras 26 años, y después de tanto tiempo, finalmente la contactó una conocida quien le dio indicios de quiénes eran sus padres biológicos, e incluso se enteró de que su verdadera fecha de nacimiento es el 24 de septiembre.

"Encontré a mi madre biológica gracias a las redes, recibí cientos de mensajes alentadores y me propuse ayudar a cada persona que necesitara un oído para escuchar o unos ojos para leer, por eso hoy decidí involucrarme un poco más desde mi pequeño lugar", escribió en un grupo de búsqueda creado por ella.

"Sé que somos miles en el camino de la búsqueda de nuestras raíces, muchas veces por temor o por miedo no llevamos a cabo nuestras búsquedas. Por eso cree este grupo donde espero que entre todos podamos ayudarnos y apoyarnos compartiendo nuestras historias o búsquedas". agregó en agradecimiento y apoyo.

Lo último que reportan es que la joven viajaría a Tucumán para intentar buscar a su familia biológica. “Ojalá me quiera recibir, sólo quiero abrazarla y agradecerle porque tuve una hermosa familia, jamás me faltó nada. No pretendo hacerle preguntas, ni ningún tipo de reproche, me alcanza con saber de dónde vengo”, dijo.

El Tucumano, portal local de Tucumán, reportó la reacción de Constanza en los días previos al encuentro con su madre biológica, con quien ya tiene contacto vía digital además de parte de la familia.

"No sé cómo va a ser (la) reacción. Me da miedo que piense que le voy a decir algo, que la voy a interrogar, pero más que ya lo hayamos hablado, sabe que no es así. Me manejo con cautela. Quiero que ella se sienta cómoda conmigo", dice para El Tucumano, donde también admitió que ya se habían conocido por videollamada.