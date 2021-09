El curioso caso del hombre que se unió a su propia búsqueda en Turquía

TURQUÍA.-Un caso de un hombre perdido se volvió viral en Turquía y es que el sujeto se unió a buscarse él mismo, según reporta la BBC.

Beyhan Mutlu había estado bebiendo alcohol con amigos el día martes cuando entró en un bosque en la provincia de Bursa.

Cuando no regresó, su esposa y amigos alertaron a las autoridades locales y se envió un grupo de búsqueda.

Mutlu, de 50 años, tropezó con el grupo de búsqueda y decidió unirse a ellos, informó la cadena de televisión NTV.

Pero cuando los miembros del grupo de búsqueda comenzaron a gritar su nombre, respondió: "Estoy aquí".

Uno de los socorristas lo llevó a un lado para dar una declaración.

No me castigue con demasiada dureza, oficial. Mi padre me matará", dijo según los informes.