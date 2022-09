Joven mexicana se da cuenta de que su mamá es amiga de los padres de Dua Lipa y se vuelve viral

El sueño de muchos, que tus padres te sorprendan diciendo que los padres de tu artista favorito son amigos. Esto es lo que paso con una joven mexicana quien descubrió que su madre era amiga de los padres de Dua Lipa.

Ahora que la cantante estuvo dando unos conciertos en México y al haber vivido y experimentado uno de los sismos aquí, aún quedan un par de historias divertidas que también se vivieron mientras Dua Lipa estuvo por acá.

Una joven por medio de su cuenta de TikTok compartió y dejo entre ver como su madre había tenido la oportunidad de conocer a los padres de Dua.

La gran emoción con la que esta chica contó esta historia llego a muchos en redes sociales después de haberse vuelto viral y causo gran revuelo debido a que es bien sabido de tanto Dukagjin y Anesa Lipa acompañan a la cantante en sus giras, por lo que era una posibilidad coincidir con la famosa familia.

Tiny, la dueña de la cuenta donde se compartió el video, donde este video cuenta con más de 108 mil likes y miles de comentarios

"Me muero. Se escucha en el radio que va a venir Dua Lipa. Mi mamá '¿Cuándo viene Dua Lipa a México?'. Yo: 'No sé, ¿por?', y me dice 'Porque conocí a sus papás en una cena en Los Ángeles y me dijeron que fuéramos a cenar cuando viniera a México", relató la creadora de contenido.