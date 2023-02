Joven logra viajar desde Monterrey hasta Cancún sin dinero y pidiendo ‘ride’

Un joven llamado David Villareal, se ha vuelto viral a través de redes sociales, pues en sus cuentas ha posteado como tomo la decisión de comenzar un viaje sin dinero, una meta que estableció como un reto. Así que comenzó por ir al río la silla, esto para recolectar algunas piedras y así poder venderlas.

Fue la frase con la que David comienza en el video, donde relata que iniciará la aventura de empezar un viaje único por México y registrarlo para sus redes sociales.

Te puede interesar: TikTok: El inquietante video de un atleta olímpico con “piel de plastilina”

Tomó un camión y se dirigió a la entrada de La Huasteca para conseguir 'ride', lo cual fue todo un éxito y lo acerco a la entrada de la carretera, luego de 15 minutos logró que otro turista se detuviera para ayudarlo en su viaje, además de que el hombre le regaló 200 pesos y una manzana.

Después de esto, buscó a otra persona que lo pudiera llevar a Matehuala, en San Luis Potosí, y luego de contarle su aventura a un hombre llamado Alessandro le dio otro ride, y llegaron a un restaurante de tortas conocido como 'La Sevillana'.

Cuando David Villarreal llegó a Querétaro, acampo en una montaña, y al día siguiente continuó con su viaje, aclarando que después de esto tuvo que tomar dos camiones para poder salir de la ciudad.

Así fue pasando de ride, en diferentes carreteras y de carro en carro, consiguiendo que otras personas le dieran un aventón a donde se acercaran más a su destino, durante su viaje logró recibir bendiciones por parte de las personas con las que interactuaba, comida e incluso lo apoyaban con dinero en su aventura, así fue como logró llegar a Tlachichilco en Veracruz para poder llegar a otro punto que deseaba ir, el Pico de Orizaba.

Para este punto del viaje, David ya había recorrido en su viaje más de 1,100 kilómetros, así que continuo su recorrido hacia Serdán, donde afortunadamente se cruzó con un trailero de nombre Jesús quien lo acercó hasta la frontera del estado de Tabasco.

Luego de varios viajes David también tuvo la fortuna de ser acogido por una familia que lo recibió para pasar la noche, continuando su aventura, David continuó su aventura y consiguió ride de otro hombre conocido como Alan, quien lo dejó cerca de una caseta, donde el hombre le señalo que ahí era más fácil conseguir ride, finalmente dio a la carretera a Cancún Mérida y Campeche.

Estando cada vez más cerca de su destino, un grupo de hombres le dio un último aventón, finalmente pasaron una noche en Mérida, cada vez más cerquita, David logró estar en las playas de Cancún.

"Este reto era algo difícil, pero no imposible y se logró, agradezco a todos quienes me dieron el camino, sin ustedes esto no hubiera sido posible", finalizó en su video.