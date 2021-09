Joven conmueve en redes con video para decirles a sus papás que reprobó

El video de un joven estudiante de 17 años, originario de Argentina, se volvió viral en redes sociales, luego de que con ingenio, el alumno buscará la forma de avisarle a sus padres que había reprobado materias del ciclo escolar.

A través de un video compuesto por estadísticas sobre los jóvenes y la noticia de que había reprobado, Jeremías Paletta decidió comunicarle lo que pasaba a sus padres. Su intención: que no se enojaran sus papás, indica Milenio.

"En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22 por ciento de los jóvenes fuman en Argentina. El mayor consumo de alcohol se da entre los 15 y 19 años; miles de menores de edad roban (y se drogan) en Argentina", se lee al inicio del video.

Para rematar continuó:

"Así que espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero", agregó el joven en su video.

Anteriormente el joven debía sólo dos materias, ahora se le juntaron cuatro más para presentarlas en febrero. Jeremías cursa el 4° año, para pasar al 5° al menos tendrá que aprobar cuatro de las seis materias. La noticia se volvió viral en redes sociales, gracias a que su hermana mayor compartió el video. En su cuenta de Twitter colocó:

CHICOS MI HERMANITO HIZO ESTE VIDEO PORQUE NO SABÍA COMO DECIRLES A MIS PAPÁS QUE SE LLEVÓ 4 MATERIAS DIRECTO A FEBRERO. Ellos pensando que rinde las 6 ahora... �� pic.twitter.com/uXgnKYbGGY — Anto Paletta ✰╮ (@AntoBP97) December 15, 2019

"Chicos, mi hermanito hizo este video porque no sabía cómo decirles a mis papás que se llevó 4 materias directo a febrero. Ellos pensando que rinde las 6 ahora", describió la joven.

El video de inmediato recaudó un millón de reproducciones y más de 140 mil me gusta.

¿Castigaron al estudiante?

A pesar de que el joven se puso creativo no se salvó del regaño. "Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto", comentó Jeremías.

"Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaron. Ellos ya me venían amenazando durante todo el año diciéndome ‘más te valga no llevarte ninguna’", contó Jeremías al medio Infobae.

"El día antes de rendir la supuesta materia que rendía en diciembre les pase el video para que sepan que, en verdad, la rendía en febrero.

Lo pasé al grupo de WhastApp que tenemos de la familia pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmovernos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto", concluyó el joven para el medio citado.