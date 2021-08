Joanna Kenny, la influencer que lucha contra los estándares de belleza

Cada vez hay más influencers dispuestas a confrontar los estándares de belleza, pues tras el impacto que ha tenido Eldina Jaganjac, una joven danesa que cobró notoriedad a nivel mundial debido a que dejó de depilarse el vello facial, otras féminas en redes sociales, como Joanna Kenny, se han sumado a esta lucha contra las expectativas sociales, indica Milenio.

"Como tantas otras personas, crecí creyendo que el vello facial visible era antihigiénico, poco atractivo y masculino. Esto es algo que debemos desaprender colectivamente como sociedad", es uno de los mensajes que comparte Kenny en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 78 mil seguidores.

"Que yo aparezca aquí resaltando mi vello facial no es una nueva tendencia. ¡Este es un recordatorio de que la depilación es un privilegio y siempre debe ser una elección personal libre de juicios, sin importar su género!", señala la influencer, quien comparte por lo regular fotos o videos donde resalta su bigote.

Aunque sus post, donde tampoco suele usar filtros - pues está a favor de mostrase tal como es con sus imperfecciones -, le han traído varias criticas, por lo que constantemente les recuerda a los usuarios que su objetivo es que "las personas no sientan que tienen que quitarse el vello facial para ser vistas como femeninas. Quiero que las personas tomen decisiones sobre su cuerpo sin temor a ser juzgadas".

"Habrá personas que lean esto que tengan un desequilibrio hormonal o tengan que tomar medicamentos que hacen que su cabello crezca excesivamente. No tienen elección".

"También habrá personas que lean esto y que no pueden permitirse el lujo de que les quiten el vello de manera profesional, y los métodos de bricolaje agravan su piel, por lo que dejarla es la mejor opción. (…) No lamento si eso hace que la gente se sienta incómoda y ciertamente no me importa si los hombres me encuentran menos atractiva. ¡Ese es el punto! No tomo decisiones sobre mi cuerpo para complacer a otras personas. Y tú tampoco deberías".

Joanna también suele ironizar con los estándares de belleza: "Cuando te das cuenta de que te has estado quitando el vello corporal durante años para que otras personas se sientan más cómodas... y el vello corporal visible no te hace menos femenina".