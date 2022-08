Invitan a repartidor de comida a celebrción sorpresa “para que no la arruine”

Una fiesta de cumpleaños está cobrando notoriedad en redes sociales porque acudió un invitado inesperado: un repartidor de comida.

Resulta que el trabajador llegó a dejar un pedido al departamento del festejado, pero se encontraban a minutos de dar la sorpresa, entonces los organizadores le pidieron que se quedara para que no arruinara el plan.

Esta situación la compartió la tiktoker Ana Zamora (@anieeeg) con el título: Agradecidos con el repartidor que pasó un minuto antes sin entender qué sucedía; la grabación al momento tiene 2.4 millones de visualizaciones y más de 360 mil Me gusta.

Se puede ver al cumpleañero llegando su departamento, donde ya lo esperaban sus amigos. Pero lo mejor de este momento es la sorpresa del joven al ver al repartidor de comida, indica Milenio.

“Cuando llega el repartidor un minuto antes de la sorpresa y lo invitas para que no la arruine”, escribió Ana en el clip.

Otros usuarios de TikTok de comentaron el video de Ana: "Me imagino el señor llegando a casa: '¿Adivinen qué me pasó hoy?'", "Me encanta su cara de felicidad", "¡Qué buena onda, aunque sea para cubrir la sorpresa!", "Espero le hayan dado pastel", "El señor también se prestó para la sorpresa, amé el video" y "Hubo doble sorpresa".