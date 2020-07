Intenta sentarse sin mascarilla a su lado, reacciona de manera inesperada

El luchador de artes marciales mixtas basado en Hong Kong Alain Ngalani compartió en Instagram un video en el que impide a un hombre sin mascarilla sentarse junto a él en un vagón de metro.

En las imágenes se puede ver cómo el deportista camerunés, con un tapaboca puesto, primero levanta su pierna derecha y luego la izquierda en la otra dirección, haciendo un 'split' con el que acaba ocupando todos los asientos a su lado. Todo ello, mientras lee tranquilamente un libro.

"Si no llevas una mascarilla en el transporte público, ¡mantente alejado! No discutas conmigo", escribió el luchador de ONE Championship en su publicación.