Influencer se une a las críticas contra Sonora Grill; descubre que en otro restaurante la quisieron 'esconder'

MÉXICO.- Esta semana se desató la polémica contra el restaurante Sonora Grill que se ubica en la zona de Polanco de la Ciudad de México, pues una joven que trabajaba ahí reveló cómo le pedían que separara a las personas por su color de piel.

La influencer Herly RG publicó un video en su cuenta de TikTok bromeando sobre la situación. En la descripción se lee: “Como cuando llegas a un restaurante de Polanco y te sientan en la zona ‘MOUSSET’ porque no eres güera”. Con una música “triste” de fondo, la joven actúa la reacción que tendría ante ese acto de discriminación.

Un día después hizo una publicación en Twitter diciendo que ella hizo el video de broma sobre el “restaurante de Polanco” sin darse cuenta de que en realidad ya le han hecho algo similar en otro lugar.

Ayer hice un video de broma del 'restaurante de Polanco' y una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mí en uno por mi color de cabello extravagante y me quedé así, ALV", escribió Herly.

La presunta hostess le contó a la influencer que la había recibido el día de su cumpleaños en un restaurante llamado Mochomos, y que cuando le pidieron que la escondiera se molestó mucho.

Bebé, yo trabajaba de hostess en Mochomos y te recibí el día de tu cumpleaños, me estaban indicando que te escondiera, me enojé mucho y me valió. Muchas veces era por el color de cabello, cuando van chicas muy 'destapadas' también nos piden esconderlas".