Inauguran canal de YouTube que enseña a los hombres a realizar tareas domésticas

Es muy común escuchar que los hombres no colaboran o no saben realizar las labores del hogar, desde cosas básicas como lavar platos, limpiar el baño, o lavar la ropa. Sin embargo, uno de los motivos por lo que sucede esta situación es por la crianza o falta de interés por parte de los hombres para aprender a hacerlo.

Sin embargo, una novedad acaba de surgir por parte de La Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá, pues tuvieron la idea de impartir clases sobre el quehacer del hogar en línea.

Creó un aula virtual llamada A cuidar se aprende donde los hombres pueden aprender sobre diversas tareas del hogar.

Los hombres pueden encontrar de todo, desde instrucciones sobre cómo limpiar un baño hasta cómo reciclar, a través de videos publicados en su cuenta de YouTube.

Con el objetivo de erradicar las conductas machistas y los distintos tipos de violencia contra la mujer en la ciudad, así como sensibilizar a los hombres sobre los roles de género es que se ha implementado parte de la estrategia ´Hombres al cuidado por parte de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento desde el 2021.



El 50 por ciento de los hombres de esa ciudad, según encuestas realizadas por la misma institución, creen que deben ayudar en la casa pero que no es su responsabilidad. Esto demuestra la opinión predominante de que las mujeres deberían estar a cargo de estos deberes.

“El objetivo es que seamos conscientes que asumir labores del cuidado no es ‘ayudar’, tema que hemos criticado con lo que hemos denominado el ayudísmo, sino se trata de hacernos cargo, porque también tenemos responsabilidades del cuidado”, dijo el subsecretario.

Así que ya no hay pretexto para no entrarle parejo a los deberes de la casa.