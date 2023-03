¡Idéntica a Rihanna! TikToker recrea presentación de Rihanna en el Super Bowl y se viraliza

MÉXICO.- Aunque ya ha pasado más de un mes desde la presentación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII, se han desatado múltiples polémicas a su alrededor.



A consecuencia de esto, los internautas llenaron las redes con comentarios e hicieron tendencia el nombre de la artista en Twitter.



Una de éstas fue el anuncio de su segundo embarazo, pues en una entrevista que dio previamente nadie se percató de esto. Además, la también empresaria se limitó a decir que su maternidad la animó a participar en la edición de este año.



Algo que también generó opiniones entre los usuarios fue la estrategia de mercadotecnia que utilizó al "retocar su maquillaje" con uno de sus productos de la marca Fenty Beauty.



Es importante mencionar que las canciones que utilizaron en el show, se seleccionaron de manera meticulosa; pues se pensaron para resumir los más de 15 años de carrera musical de la cantante.



Otro punto a considerar es que hoy en día es considerada como una de las artistas más influyentes a nivel mundial, según la revista Rolling Stone.

Joven podría ser su doble

En la plataforma de videos cortos hay chicas que tienen un parecido con Rihanna; pero fue la propietaria de la cuenta @cohen.rose, que con su ingenio logró atrapar a millones de seguidores.



No es para menos, pues recreó una de las coreografías que la barbadense utilizó para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII.



En el metraje, que ya cuenta con más de seis millones de reproducciones, la joven no dejó pasar ni un detalle; pues hasta los bailarines llevan el mismo atuendo blanco con gafas negras. Incluso los gestos que hace son idénticos a los de la también actriz.



Algo que también llamó la atención de muchos fue el innegable parecido con la artista, de hecho, algunos comentarios son los siguientes:

"Me di cuenta que no era Rihanna porque no tiene embarazo", "Pensé que era Rihana", "Se parece más a Rihanna que la misma Rihanna", "Es impresionante el parecido", "Chica eres su gemela" entre muchos otros.



Aunque es el video más viral que tiene en su cuenta, también tiene otro en el que recrea otra coreografía utilizando el mismo escenario de fondo, los bailarines, y el vestuario.

Te puede interesar: PETA pide a Rihanna dejar de usar abrigos de piel y donarlos a los afectados por los terremotos en Turquía