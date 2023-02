PETA pide a Rihanna dejar de usar abrigos de piel y donarlos a los afectados por los terremotos en Turquía

ESTADOS UNIDOS.- En medio del gran éxito que tuvo Rihanna con su regreso a los escenarios, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) solicitó a la cantante que deje de usar ropa con pieles de animales a fin de ayudar a crear “un mundo más amable”.

De acuerdo con TMZ, Lisa Lange, vicepresidenta senior de PETA, envió una carta a Rihanna tras notar que había usado un abrigo de piel. La organización publicó después parte de su mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

PETA ofrece ayudar a Rihanna

Lisa apeló a la empatía que puede tener ahora Rihanna como madre, pues señaló que los animales tienen el mismo deseo o instinto de proteger a sus crías.

“Como madre, sabes lo que es sentirse protectora y querer asegurarse de que tu familia no sufra ningún daño. Por favor, comprende que este deseo – incluso este instinto – es compartido por los visones, zorros y conejos que son arrancados de sus familias y asesinados por su piel”, escribió.

¿No podrías ayudar a crear un mundo más amable para que crezcan tus hijos decidiendo hoy que ya no usarás pieles?

La activista destacó que hay personas que realmente tienen una excusa para usar este tipo de prendas, y son aquellos que han sido víctimas de guerras o de desastres naturales, por lo que le ofrecieron a la cantante donarlas a los afectados por los terremotos en Turquía.

Además, aseguró que le enviarán a la famosa un abrigo de piel sintética que la ayudará a “mantenerse abrigada y a la moda mientras hace el cambio a lo libre de crueldad animal”.