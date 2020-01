Husky con los ojos cruzados en busca de un hogar para siempre en Nueva Jersey

MATAWAN, Nueva Jersey.- Este adorable perro de raza husky está buscando a alguien que la lleve a casa, y no la juzgue por su aspecto.

A principios de esta semana, Internet se enamoró de Jubilee, un husky siberiano bizco que tuvo problemas para encontrar dueños debido a su aspecto único, después de que el grupo de rescate Husky House hizo una publicación en Facebook buscando un hogar para el perro.

Según los rescatistas, la hembra de cuatro años era de un criador que dijo que no podían venderla porque tenía una "apariencia extraña".

Jubilee es fanática de otros perros pero no le gustan los gatos, ama a la gente, sin embargo, se dice que es un poco tímida.

“Mi nombre es Jubilee, soy una husky de 4 años que ha estado con Husky House durante mucho tiempo. Vengo de un "criador" que no podía venderme porque dijo que me veía "rara". Los perros husky son perros de aspecto majestuoso y no sé por qué no me parezco a ellos”, se lee en el post de Facebook.

“¿Nadie quiere un husky de aspecto gracioso? Desearía tener una familia propia que pudiera amarme a pesar de que no soy bonita”, agregaron al post.

A pesar de que Jubilee se ha ganado los corazones de miles en redes sociales, todavía no ha encontrado su hogar.

Con información de Fox News y Revista People.