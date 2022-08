Hombre se entera que toda su vida ha escrito mal su nombre

En TikTok se volvió viral el caso de un hombre de Reino Unido que se enteró que ha estado escribiendo mal su nombre durante toda su vida. La situación empeora al mostrar que además tiene un tatuaje en su brazo con su nombre escrito de manera errónea.

Allan Grainger , o al menos así creía que se llamaba, de 61 años, trabaja en una fábrica de su ciudad. Toda su vida ha creído que su nombre es 'Allan' pero nunca se imaginó la sorpresa al ver su certificado de nacimiento.

Fue Mya, su hija, la persona que se dio cuenta de esta error que lleva cometiendo toda su vida.

"No podía creerlo. Llevo toda la vida escribiendo mi nombre así. Cuando mi hija lo dijo, pensé que me estaba tomando el pelo. Me quedé boquiabierto", dijo Grainger al diario británico Daily Mail.

De acuerdo con lo mostrado en el certificado de nacimiento, Allan nació en 1961 y fue anotado como 'Alan', con una sola L. Sin embargo, durante toda su vida este hombre ha escrito su nombre usando una doble LL, tanto así que todos sus documentos como licencia de conducir y matrimonio llevan el nombre de 'Allan'.

En el video compartido por Mya, la hija de Allan o Alan, se hizo viral en redes sociales. Según lo dicho por el hombre en entrevista, todo se pudo tratar de un error de la persona encargada de rellenar los datos de su certificado de nacimiento, indica Milenio.

"Creo que fue un error en la partida de nacimiento porque mi madre no me hubiese permitido nunca escribir y deletrear mi nombre de esa manera, 'Alan'", expresó.

El video ya tiene más de 50 mil reproducciones en redes sociales y despertó muchas dudas entre los usuarios pero también causó gracia por el tatuaje que tiene el hombre con su nombre mal escrito.