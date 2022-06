Mujer pone el nombre que su amiga quería para su bebé a un perro

Una discusión se hizo viral en redes sociales, ya que una mujer decidió ponerle a su perro un nombre que su amiga tenía contemplado para su bebé.

La historia que inició en Reddit ha llegado a tal punto que medios internacionales la han retomado y han puesto la discusión del tema de forma mucho más abierta.

Una de las amigas de 19 años consiguió a un perrito de cinco meses y decidió ponerle el nombre de su hermano que hace casi una década había muerto.

Fue así, según Mirror, que decidió ponerle Milo. Todo iba perfectamente bien. Sin embargo, su amiga de nombre Jessie, quien está esperando su primer bebé, al enterarse se molestó.

"Estaba muy callada y le pregunté qué le pasaba. Ella dijo: 'Voy a llamar a mi hijo Milo. No puedes nombrar a tu perro así. No quiero que mi bebé se llame como un perro'.

Le dije que ella sabía que me encantaba el nombre. De todos modos, nunca te gustó. Y ella dijo que 'el nombre de un bebé era más importante que el nombre de un animal tonto'.

Me dijo que ella y su novio ya habían comprado remeras con el nombre y ya se lo habían contado a sus familias", dijo la joven.

La pelea por el nombre siguió subiendo de tono, la amiga que esperaba al bebé le pidió que le quitara el nombre al perro y le pusiera otro, indica Milenio.

"La cosa es que tengo una conexión con este nombre. Cuando lo vi por primera vez supe que se iba a llamar Milo", respondió la amiga del perrito.

Pese a las explicaciones, la situación no se solucionó y la amistad se rompió.

"Me está gritando que lo cambie y que no le importaba que fuera el nombre de mi hermano. Ella lo quería y yo no retrocedí. Terminó llamando a su novio para que fuera a buscarla", agregó.

Incluso, hasta la madre de la amiga le llamó:

"Le dije a su madre que se llamaba así por mi hermano. Y que su hija podía hacer lo que quiera, que no me importaba. Algunos otros en su familia dicen que soy un idiota por robar el nombre y que ella había estado hablando de eso durante meses", dijo.

La historia se hizo viral y dividió opiniones:

"Puedes usar el nombre y ella también. El perro y el bebé no estarán en la misma clase ni nada. ¡Ni siquiera dejan que los bebés entren en la perrera!", se lee entre los comentarios.