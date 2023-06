Hombre acepta que su novia tenga relaciones sexuales con otros hombres y no lo considera infidelidad: "Es agradable saber que la cuidan mientras trabajo"

REINO UNIDO.- Un hombre que aceptó que su novia se acostara con otros hombres mientras él está en el trabajo ha dicho que es una "sensación agradable" saber que su pareja está siendo cuidada, y que no considera estos actos como una infidelidad.

Matt, de 36 años, había estado saliendo con su novia Zoe, de 31 años, durante unos meses cuando le sugirió que se acostara con otros hombres, y aunque la solicitud podría causar tensión en la mayoría de las relaciones, Matt insistió en que en realidad hay más confianza que nunca entre los dos ahora. También afirmó que no se siente excluido cuando su novia se encuentra con otros hombres, porque ella siempre es sincera con ellos sobre su estado civil, e incluso envía fotos y videos a Matt, informa el medio británico Mirror.

Hablando en la serie de YouTube “Love Don't Judge”, Matt le dijo a Zoe:

Cuando aceptaste, estaba contento con eso, porque había hablado contigo anteriormente, me habían engañado [antes], así que estaba muy feliz de encontrar a alguien que no iba a engañar a mis espaldas. Me enviabas fotos [y] videos. Terminé involucrándome en eso [virtualmente] ... Era como mi propio porno amateur", bromeó.

A veces hay celos de por medio

Matt admitió que a veces se siente "celoso" de los otros hombres con los que Zoe se acuesta, pero en realidad cree que los celos son un "sentimiento agradable" porque sabe que Zoe volverá a casa con él.

En el video, la pareja del Reino Unido, también reveló que desde que Zoe comenzó a acostarse con otros hombres, ella ha sugerido que Matt haga lo mismo con otras mujeres.

Ahora, van a clubes de swing juntos donde ambos duermen felizmente con otras personas. Y aunque la situación puede parecer extraña desde el exterior, la pareja no podría estar más enamorada, y su confianza mutua nunca ha sido más fuerte, aseguran.

Mucha gente piensa que es una forma de infidelidad, pero no lo es porque no hago nada a sus espaldas [de Matt]", dijo Zoe.

A esto, Matt agregó que "No ocultamos nada el uno al otro, en absoluto, porque no hay necesidad. Como digo, hay más confianza en esta relación de la que he tenido con todas las demás".

El video de la serie de YouTube a continuación no cuenta con una versión subtitulada o doblada al español; no obstante, te dejamos el video para que des un vistazo a las otras formas de amor que salen de lo tradicional.

