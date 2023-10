Hija presentó a su nuevo novio con su papá y resultó ser una de sus parejas sexuales de Grindr

En un mundo tan accesible a las aplicaciones de citas, no es raro detectar a personas que conoces mientras te deslizas hacia la izquierda y hacia la derecha. También es posible que una persona con la que hayas hecho “match”, haya salido o incluso haya tenido relaciones sexuales con alguien cercano a ti. El mundo puede ser un lugar muy pequeño.

Sin embargo, imagina la sorpresa que recibió un padre al darse cuenta de que el hombre con el que su hija estaba iniciando una feliz relación, en realidad había sido su pareja sexual.

Al compartir su inusual situación en las redes sociales, el padre pidió consejos sobre si decirle o no a su hija que él se había, de hecho, acostado con su novio.

Al explicar parte de la historia de fondo, el padre de 42 años reveló que él y su esposa, la madre de su hija de 24 años, habían estado felizmente casados durante años antes de separarse. Fue después de que su matrimonio se disolvió que el hombre comenzó a explorar su sexualidad y finalmente se dio cuenta de que era bisexual; no obstante, no fue algo que le contó a su hija ni a su exesposa, se lee en el artículo publicado en The Mirror.

Aceptando su nueva vida, el hombre descargó Grindr (aplicación de citas para hombres homosexuales) y comenzó a salir con otros hombres.

No mucho después, el padre conoció a un tipo identificado como Nathan, quien dijo que tenía 24.

Después de encontrarse en un bar y disfrutar de una velada, los dos terminaron regresando a la casa vacía del padre, pero después de que Nathan se fue a la mañana siguiente, nunca volvieron a hablar.

Un año después, el padre estaba encantado de saber que su hija estaba saliendo con alguien que había conocido a través de un amigo en común. En su publicación, el hombre escribió:

En ese momento no estaba pensando mucho en nada y simplemente dije casualmente que esperaba conocerlo algún día, etc... Pasaron aún más meses y descubrí que mi exesposa, su mamá, ya lo había conocido. Así que comencé a insistir más en el tema porque quería estar lo más actualizado posible sobre la vida de mi hija. Programamos reunirnos y almorzar. Preparé toda una rutina de broma para pretender que soy un papá estricto y llegué a descubrir que la situación era más divertida que cualquier broma que pudiera haber hecho… Ambos entraron e inmediatamente me di cuenta de que es el chico con el que me relacioné antes. Ella lo presentó con un nombre diferente. No creo que le esté ocultando su identidad o algo así; es bastante común usar un nombre falso en Grindr, especialmente si lo mantienes en secreto. No sé si me reconoció, pero tengo la impresión de que sí lo hizo… No podía decir si eran nervios por conocer al padre de su hija o si eran nervios por lo de Grindr. No conozco mucha gente en la aplicación, así que recuerdo bien las conexiones. El almuerzo continuó con normalidad y hablamos de muchos temas diferentes…"