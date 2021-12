Hacen posada de empresa con temática de vikingos

Es común que cada año algunas empresas realicen posadas para celebrar, pero una compañía tuvo la mejor idea ya que le propuso a sus empleados realizar una posada temática.

Sin duda, llegar vestido como vikingo a algún lugar puede parecer algo extraño, pero es permitido en Halloween y en ¿una posada? Sí, esto pasó en Guadalajara, el usuario de TikTok Diegoruedamx mostró en una grabación de su empresa estuvo llena de vikingos.

En el video muestra que la posada se realizó en un lugar al aire libre y los hombres llegaron usando prendas que simulaban la vestimenta de los vikingos e incluso hubo algunos que llegaron con cascos con cuernos y otros decoraron su rostro con pintura negra, indica Milenio.

Aunque hubo algunas personas que no llegaron vestidos como vikingos, eso no impidió que todos los elementos que se encontraban en el lugar donde se llevo a cabo la posada no hicieran referencia a esta tribu.

Carne al carbón o a las brasas, cerveza y un lugar con un diseño muy parecido al de las casas donde vivían los vikingos fue un plus en esta posada tan particular. El video se volvió rápidamente viral en TikTok y sin duda se llevó el premio a la idea más original.