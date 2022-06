Hace 4 años que no le habla pero se quedó con su cuenta de Netflix y aún la usa

El nombre de esta chica es Pia Blossom, una joven originaria de Reino Unidos quien hace saber a sus seguidores por TikTok cosas sobre su vida diaria. Hace poco causó revuelo en la red social ya que platico que ella salía con un chico hace cuatro años con quien ya no tiene contacto, pero con lo que si se quedo fue con su cuenta de Netflix.

A lo que esta joven reveló, el sujeto con el que salía se llama Liam, fue en 2018 cuando ellos dos salían. En aquel entonces, este joven le cuestionó si había visto la serie de “Stranger Things”. Pia respondió que no ya que ella no contaba con cuenta de Netflix.

Tras esa respuesta el joven tuvo un gesto con ella. “Entonces, me hizo un perfil en su cuenta de Netflix, luego inicio sesión en mi teléfono y presiono permitir a todos los dispositivos” comentó Pia.

“No he visto a este hombre desde ese día y he llegado a salir con muchos otros hombres, pero aquí estoy, el único otro perfil en 2022” agregó.

Te puede interesa: Músico llora al saber que tocará en la boda de su ex novia



Más adelante, contó cómo reaccionaron sus salientes al saber lo que hacía. “Y obviamente, todos los chicos con los que he salido han dicho: ‘Usa mi Netflix, ¿por qué tienes el Netflix de este chico al azar?’. Estoy como: ‘Porque podrías irte. Este tipo, no he hablado con él, no se irá de todos modos”, recalcó.

Algo más que comentó Pia fue que ya no cuenta con el número de teléfono de Liam, pero a pesar de ello, lo considera “el hombre más constante” de su vida.