Habitantes de una aldea se visten de oso para acabar con los ataques de monos

Los habitantes del pueblo indio de Sikandarpur encontraron una manera bastante inusual de enfrentar la amenaza de miles de monos, disfrazándose de osos.

Más de 2.000 monos estuvieron aterrorizando y perturbando la vida de la localidad. Dos de sus habitantes, disfrazados de osos, estuvieron recorriendo el pueblo para asustar a los primates, indica RT.

"Ahora hacemos turnos para vestirnos de osos y vigilar la aldea. Fue uno de mis parientes quien me contó la idea", declaró Ram Lalit Verma, jefe de la aldea, a los medios locales. Los vecinos recaudaron dinero y compraron tres disfraces por 1.700 rupias indias (casi 24 dólares) cada uno.

Parece que esta forma de proteger el pueblo está funcionando, ya que los ataques de los monos han disminuido. Anteriormente tuvieron lugar 150 casos, que afectaron especialmente a niños.

El Departamento Forestal señaló que la falta de fondos no permitía capturar a los animales, informa The Times of India. "Atrapar a un mono costaría casi 600 rupias (8,41 dólares) y la última vez que recibimos fondos [para ese fin] fue en el 2018", dijo un oficial forestal, agregando que si el truco resulta verdaderamente efectivo, lo utilizarán en otras aldeas.