Fue a la estética en lugar de ayudar a su equipo en tarea de la escuela

Si el trabajo en equipo era difícil en forma presencial, con clases en línea se vuelve algo mucho más complejo. El problema es que nunca falta quien no aporta el trabajo, y las soluciones pueden ser demostrar compañerismo o de plano quitar su nombre; sin embargo, estudiantes de la universidad de Guayaquil (Ecuador) llegaron más allá con una compañera que no aportó, y prefirió hacerse tratamiento en la estética.

Plataformas como Google, Zoom, Microsoft Teams y otras más, han hecho más sencillo poder trabajar desde casa o desde cualquier lado en el que estemos; pero asimismo, provocan que la gente se pueda escabullir y evitar sus responsabilidades... pero no todos los dejan pasar.

De acuerdo con Aire de Santa Fe, una captura de pantalla en la que todo esto quedaba implícito se volvió viral. En el screenshot que circula por redes sociales como Twitter y Facebook, vemos la foto de un documento de Word de lo que parece ser la portada del trabajo... pero tiene una particularidad.

Notamos que estudiantes de la Universidad de Guayaquil, específicamente de la Facultad de Ciencias Naturales, exhibieron a una de sus compañeras, llamada Roxana Monserrate. ¿La razón? No aportó al trabajo sobre "Problemáticas de los residuos sólidos", y no dudaron en dejarlo explícito en el trabajo, indica Milenio.

María, José y Jasleidy no lo dejaron hasta ahí, ya que no sólo explicaron que se fue a realizar un tratamiento con keratina en una estética del centro, sino que también adjuntaron una foto, probablemente subida por la misma Roxana en sus redes sociales. En ella, vemos a una chica de playera blanca y pantalón de mezclilla sentada en una silla, mientras una mujer le aplica dicho tratamiento para mantener su cabello saludable.

La foto se volvió viral en redes sociales, y algunos otros no dudaron en recordar episodios en los que fueron abandonados por compañeros de escuela, y tuvieron que cargar el equipo al hombro. "

Una vez pasó algo así en mi curso. Un chico se quejó de que la chica de su grupo no hizo nada y que cuando vio sus estados, la vio en una fiesta, o sea, entiendo que ella no hizo, pero decir que estaba en una fiesta frente al profe y todos no da", reportan el portal que comentó un usuario.