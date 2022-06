Francés confunde a mexicana con 'dealer' por traer paracetamol en su bolsa

Muchos extranjeros visitan Tulum, Quintana Roo y fue en este lugar que le sucedió algo gracioso a una joven que en su encuentro con un francés: confundió una pastilla médica con droga.

El caso lo dio a conocer Tammy Parra en TikTok. De acuerdo con su historia, un hombre de nacionalidad francesa pensó que ella vendía drogas al ver que llevaba una pastilla en su bolso.

“Yo soy una señora, yo no puedo salir de fiesta sin mi Riopan, ni mi paracetamol. Entonces mi amiga quiso salir de fiesta y dije: ‘okay, me llevo mis medicinas’ y haz de cuenta que yo a veces voy al tianguis, compro aretes y me los dan en una bolsita chiquita, entonces yo inteligentemente dije: ‘Para qué me llevo toda la caja de pastillas, mejor me llevo una sola en la bolsita’”, dijo la joven.

Te puede interesar: Policía pensó que un hombre estaba borracho; resultó tener el corazón 'roto'

En la reunión, los extranjeros trataban de hacerle la plática. Sin embabrgo, al no entender el idioma, según contó, ella les daba “el avión”:

“Y pues ellos trataban de sacarme cotorreo a lo que yo no entendía ni madres… El caso es que yo no sabía que decían y a todo decía: ‘sí'”, contó.

Nunca pensó que al no entender su idioma se metería en problemas, pues cuando abrió su bolsa para mostrársela a los policías, los extranjeros la vieron como si fuera una “chica mala”, indica Milenio.

“Al abrir mi bolsa, oh sorpresa, había un sobrecito con una pastilla. Dudoso. Acto seguido yo estaba afuera del beach club con policías alrededor de mí viendo mi bolsa y todos los franceses se me quedaron viendo de: ‘chica mala”, comentó.

Ya en la fiesta, un francés preguntó algo que ella no entendió y sólo le respondió que sí. Por ello, el extranjero le metió la mano a su bolsa y sacó la pastilla de paracetamol. Se la tomó, pensando que era una droga.

“Mi mejor amiga estaba adentro del beach club, le platiqué todo y le enseñé mi bolsa. En eso llega un francés y me pregunta algo, a lo que yo respondo: ‘oui -sí-’. Entonces mete la mano a mi bolsa, saca la pastilla y se la toma. O sea, pensó que había logrado pasar droga y ahí ves al francés en la esquinita tomándose el paracetamol sospechosamente”, comentó.

Al parecer, el francés pensó que se había drogado. Esto derivó que después otros extranjeros se le acercaran.

“El francés firmemente pensó que se había tomado algo y acto seguido el efecto placebo hizo su trabajo”, concluyó.

Como era de esperarse, este clip se viralizó casi de inmediato. En su mayoría depositaron comentarios de burlas:

“Pudiste sacar miles de pesos de una caja de Paracetamol jajaja”; “Por lo menos no le dolió la cabeza al francés”; “Hubieses llevado la caja completa y te hubiese salido gratis el viajecito”; “El francés bien ido con paracetamol”; “Yo si soy una señora... de ahora en adelante cargaré con la cajita no vaya ser la mala y me toque chequeo”, se lee entre las reacciones.