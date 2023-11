Fotógrafo británico, advierte como sería la vida bajo el agua

INTERNET.- Las fotografías submarinas de Nick Brandt en su último proyecto, "SINK / RISE", presentan una visión impactante y aterradora del futuro que enfrentan los isleños del Pacífico debido al cambio climático. La serie capta la indignación y la lucha silenciosa de Akessa, una joven de 15 años, mientras se sienta en una silla bajo el agua, rodeada de un arrecife de coral roto. La escena parece normal a primera vista, con su falda ondeando como si fuera el viento, pero el tono azul inusual del fondo del mar nos recuerda la realidad del impacto climático.

Brandt, un fotógrafo conocido por su trabajo en la conservación de la vida silvestre, se aventuró en la fotografía submarina para transmitir simbólicamente las consecuencias del aumento del nivel del mar. Aunque las islas del Pacífico contribuyen mínimamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, son las más vulnerables a las consecuencias del cambio climático.

En sus fotos, Brandt muestra a isleños del Pacífico, como Akessa, que aún no han experimentado personalmente el hundimiento de sus hogares, pero enfrentarán esta realidad si no se toman medidas urgentes para abordar el cambio climático. A través de sus imágenes, Brandt busca sensibilizar a la audiencia sobre el devastador impacto de nuestras acciones presentes en el futuro.

Capturar estas imágenes bajo el agua fue un desafío técnico y físico considerable. Brandt reclutó a unas 200 personas y utilizó la ayuda de instructores de buceo para garantizar la seguridad de los modelos. La comunicación precisa y la práctica constante fueron cruciales para lograr fotos realistas y emotivas.

Una de las figuras destacadas en este proyecto es Volitiviti Niutabua, un activista y conservacionista fiyiano que lleva años luchando contra el cambio climático y sus efectos en las comunidades costeras de Fiyi. Niutabua considera que el proyecto de Brandt es una oportunidad invaluable para dar a conocer la situación de los isleños del Pacífico y del mundo entero.

Las fotografías no solo representan el impacto humano del cambio climático, sino también el medio ambiente marino devastado, como arrecifes de coral destruidos. El título del proyecto, "The Day May Break," refleja la bifurcación a la que se enfrenta la humanidad: la posibilidad de un futuro sombrío o un nuevo amanecer, dependiendo de las decisiones que tomemos.

Brandt espera que estas imágenes provoquen reflexión y acción, recordándonos la urgencia de abordar el cambio climático y ser "mejores antepasados" para las generaciones futuras. "SINK / RISE" es parte de un proyecto más amplio y se presentará en libros y galerías de arte para inspirar un cambio positivo en la lucha contra el cambio climático.