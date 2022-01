Extranjera rusa prueba romeritos y les pone salsa para que pique

De México es común que se reconozca su comida y es por ello que se ha vuelto viral ver las reacciones de extranjeros que prueban la comida mexicana. Algunos hasta han llorado al probarla; mientras que otros hasta le agregan condimentos. Tal es el caso de una rusa que probó los romeritos, no le parecieron suficiente y hasta les puso salsa.

Te puede interesar: Joven de EU se hace viral por hacer ofrenda por Día de Muertos para su abuelita

Fue por medio de Youtube de la pareja de influencers Rusos reaccionan, en donde mostraron cómo pasaron la Navidad en México.

De acuerdo con sus expectativas, ellos esperaban probar lo más picante, pues en México el chile es clave, así que al probar los deliciosos romeritos esto no fue suficiente, indica Milenio.

Los romeritos que probaron con una tortilla de harina no fueron lo suficientemente picosos y decidieron darle una “ayudadita”; le pusieron salsa ‘Valentina’:

“Yo creo que hoy puedo comer solo esto, está rico y un poco curioso, pica un poco, pero no fuerte, me encanta este plato, yo creo que se puede comer no solo con tortilla, también con jitomate, súper impresionante”, dijo la rusa.

“Es delicioso por tantas especias, pero no pica”, reaccionó la rusa.

Otra mujer que estaba con la youtuber refirió que el platillo estaba “un poco picante, pero muy rico”.

Como era de esperarse, este experimento se volvió viral en redes sociales con múltiples comentarios. Y es que algunos lamentaron que usaran la salsa Valentina como referente del chile en México.

“Y ya por eso creen que comió muy muy a la mexicana?”; “pecado mortal”; “la salsa Valentina sólo se come con botanas”; “no hay ninguna regla donde siga que no se pueda comer con ese tipo de salsas”; “yo si compro Valentina para todo y soy mexicana”, se le entre las reacciones.