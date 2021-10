Excursionista perdido ignora las llamadas de los rescatadores al no reconocer el número

Una persona perdida durante 24 horas mientras hacía senderismo en la montaña más alta de Colorado (EU) ignoró las llamadas de los equipos de socorro porque procedían de un número desconocido, según un comunicado de la organización de rescate Lake County Search and Rescue.

La organización fue avisada el 18 de octubre en torno a las 20:00, hora cuando el excursionista debía haber regresado de su caminata por el monte Elbert, que había comenzado a las 9 de la mañana, indica RT.

Lake County Search and Rescue lanzó inmediatamente una operación de búsqueda y trató infructuosamente de contactar en varias ocasiones con la persona llamando a su teléfono.

No obstante, al día siguiente en torno a las 9:30 se informó de que el individuo había regresado su lugar de alojamiento.

Este contó que se había perdido al atardecer y pasó la noche tratando de buscar el camino de vuelta. Asimismo, explicó que no contestó a las llamadas repetidas de los rescatistas porque no reconocía el número y no tenía idea de que estaba siendo buscado.