En boda, pareja cobra rebanada de pastel a invitado

Para organizar y festejar una boda se necesita mucho dinero, pues entre el salón de fiestas, la ropa especial y hasta el pastel suman un fuerte gasto económico. Es decir, las parejas que deciden celebrar su matrimonio saben a lo que se atienen. Por ello, causó controversia la decisión que tomó una pareja en su boda, luego de que cobrara la rebanada de pastel a sus invitados.

El caso que se ha vuelto viral en redes sociales ha causado conmoción, pues nadie esperaría que se cobrara por comer una rebanada de pastel en una boda, pues es algo que comúnmente se da gratis.

Sin embargo, una pareja de Reino Unido mostró que para ellos era importante un reembolso por rebanada. Así lo dieron a conocer desde Reddit, en donde se evidenció la forma en la que la pareja pidió dinero a un invitado que fue cachado comiendo dos rebanadas de pastel.

El usuario de Reddit contó que acudió a una boda en donde con previo aviso se informó que la rebanada de pastel se cobraría, la cual tendría un costo de 3,66 libras, es decir poco más de 100 pesos mexicanos, indica Milenio.

Aún con la advertencia, resulta que el hombre que se quejó en Reddit, comió dos rebanadas de pastel, pero sólo pagó una. Y es que al parecer lo cacharon con las cámaras de seguridad y hasta le mandaron mensajes por WhatsApp:

"Oye, estábamos mirando las cámaras de seguridad y vimos que tomaste dos pedazos del pastel de bodas. Avisamos de que cada invitado debía pagar por porción y nos dimos cuenta de que tú solo pagaste por una. ¿Puedes enviar las 3.66 libras lo antes posible?", se lee en el mensaje por WhatsApp que se le envió al hombre que comió dos rebanadas de pastel.

Como era de esperarse, la publicación recaudó múltiples comentarios negativos, pues catalogaron como un gesto negativo la actitud de los novios.

"Si no puedes permitirte comprar un pastel para ofrecer a tus invitados, es mejor que no compres un pastel”; "Me encanta pasar mis primeros días como recién casados revisando las cámaras de seguridad para ver a cuál de mis seres queridos puedo sacarle otras 3,66 libras"; "Pagué X por tu regalo, X por gasolina para ir y volver, X por ropa para tu boda y dejé pasar la oportunidad de trabajar un turno extra con el fin de asistir. Restando el coste del trozo de pastel, me debes XXX. Por favor remítalo inmediatamente para evitar cargos por pagos atrasados", se lee entre las reacciones.