El sano y feliz crecimiento de Simón, el perrito que dejaron para que no le pegaran

A principios de año un albergue para animales publico la particular historia de un perrito de nombre Simón a quien un niño decidió ir a dejar al animalito para poder salvarlo de los golpes de su padre. El perro quedó acompañado por cobijas y los ahorros del pequeño, quien además dejó una nota explicando la situación y asegurando que en cuanto creciera, iba a regresar por su mascota. La encargada del albergue publicó las fotografías del perrito y la carta del niño en su redes sociales, en donde explicó que no daría en adopción al can, pero que le gustaría contactar con su dueño.

La encargada del albergue hizo una actualización sobre lo ocurrido, narrando que el pequeño había ido al asilo a visitar a su mascota, sin embargo, no la había podido encontrar pues se encontraba en el veterinario, pero su nueva cuidadora le aseguró que volvería y que él podía regresar cuando quisiera a visitar a Simón.

El pequeño hizo algo que volvió a conmover el corazón de muchos, pues le escribió otra carta a su perrito, diciéndole que volvería a visitarlo y le dejó tres pesos para cooperar con su comida. Luego de esto, la encargada del albergue sorprendió a todos los seguidores de esta tierna historia subiendo nuevas fotos de Simón, que ahora, se ve gran, fuerte, y sobre todo, feliz, lo que podría demostrarle a su pequeño humano que tomó la mejor decisión al dejarlo ahí, publica Milenio.