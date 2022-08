'El hombre más tacaño'; Chica confiesa que un joven salía con ella para que le pagara todo

MÉXICO.- Se hizo viral una joven quien contó su experiencia con un hombre y al parecer asegura es el 'vato más tacaño' y su historia es difícil de creer.

Perla Chávez es la protagonista de este video en donde inicia contando que ella y el joven se veían generalmente en la casa de él, pese a que él tenía automóvil y ella no.

Asegura que el joven prefería no salir a ninguna parte que involucrara gastar dinero.

Sin embargo en una ocasión decidieron ir al cine, pero al momento de pagar las entradas la chica notó 0 intereses en que el joven quisiera pagar las entradas, por lo que accedió a pagar ella.

Al pagar, el joven decidió quedarse con el cambio que la chica había pagado.

"Yo no dije nada porque al final seguía la dulcería, y todo eso, y se iba a equilibrar; sin embargo, no fue así: yo le dije que 'güey, vamos a comprarnos palomitas', a lo que me contesta 'yo no, gracias, yo no quiero, pero si tú quieres, cómpratelas tú'", comentó.

Así fueron las situaciones asegura ella y hasta en una ocasión le llego a decir que no tenía dinero porque lo había 'asaltado' un día antes.

El video rapidamente se volvió viral y ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones y así como esta historia en su cuenta de TikTok suele subir videos contando experiencias que le han pasado a lo largo de su vida.