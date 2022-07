Despierta luego de 2 años en coma, dice que su hermano la atacó

Wanda Palmer, residente en Virginia Occidental, quien ha pasado los 2 últimos años en coma por una agresión, identificó a su hermano, tras recuperarse, como la persona que la lesionó en su casa. La mujer fue brutalmente golpeada en la cabeza con un objeto cortante en junio del 2020.

Los detectives, que no habían podido identificar a su atacante, se sorprendieron cuando se enteraron de que había recuperado el conocimiento, la semana pasada, en un centro de cuidados en el condado de Wetzel. Fue entonces cuando Wanda dijo quién la golpeó, informa el West Virginia MetroNews.

El alguacil del condado de Jackson, Ross Mellenger, comentó que cuando llegaron a la casa de la mujer, en Cottageville, pensaron que estaba muerta. Respecto a la investigación, dijo al citado medio que tenían una ligera idea de lo que sucedió, pero "no teníamos nada con lo que continuar. No hubo testigos presenciales, nadie vivía en la casa […] Prácticamente no había nada para avanzar". Luego reconoció que las revelaciones de la víctima, después de la recuperación de su conciencia, y a pesar del daño cerebral severo, han sido clave en la solución del caso.

Daniel Palmer, por su parte, fue detenido y acusado de intento de homicidio y heridas dolosas, indica RT.